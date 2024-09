FHOMUV alerta para golpe em nome do Hospital Bom Pastor

A população não deve dar dinheiro, fazer pix ou depósito com esta finalidade.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV – alerta que não faz pedido de dinheiro a pacientes internados no Hospital Bom Pastor.

Tem uma divulgação pedindo dinheiro para Davi Pereira Gonçalves que teria uma cobrança de 5 mil reais por dia e 800 reais por hora no atraso do pagamento.

Além do Hospital Bom Pastor não cobrar pelos procedimentos que são 100% SUS, não tem nenhum paciente com esse nome internado no CTI e nem nos postos de enfermaria.

Portanto, a população não deve dar dinheiro, fazer pix ou depósito com esta finalidade.

Fonte: Prefeitura de Varginha