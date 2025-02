Fevereiro quente preocupa cafeicultores e pode impactar safra

Previsões para o mês indicam um cenário preocupante de precipitações abaixo da média e temperaturas elevadas

Fotos: Divulgação Emater-MG

Pesquisadores do Cepea apontam que as chuvas frequentes desde outubro de 2024 têm favorecido o desenvolvimento da safra 2025/26. No entanto, as previsões para fevereiro indicam um cenário preocupante: precipitações abaixo da média e temperaturas elevadas, fatores que podem comprometer o ciclo final da produção.

Embora as chuvas recentes tragam otimismo, a safra já foi impactada pelo calor e pela seca ao longo de 2024, e a evolução das temperaturas nos próximos meses será determinante para a qualidade do café colhido. O excesso de calor, além de prejudicar o perfil sensorial dos grãos – que demandam noites amenas para desenvolver uma bebida equilibrada –, pode acelerar a secagem dos frutos ainda no pé, comprometendo a produtividade e a rentabilidade dos cafeicultores.

Diante desse cenário, o setor segue atento às condições climáticas, ciente de que a estabilidade térmica nos próximos meses será essencial para garantir uma safra de qualidade.

Fonte: Cepea