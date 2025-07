Festival Eco Leitura promoveu consciência ambiental em Varginha

O Projeto CONEXÃO PARQUE terá em breve outras ações abertas ao público será divulgado em breve.

Foto: Secretaria de Meio Ambiente

A natureza, a literatura e a criatividade se uniram com sucesso no Festival Eco Leitura nos Parques, realizado no início das férias escolares em Varginha. Promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Cria Editora, e com o patrocínio do Sicoob Credivar e apoio da Secretaria de Comércio e Turismo, o evento proporcionou uma programação encantadora para as crianças e suas famílias.

Nos dias 14 e 15 de julho, as atividades aconteceram no Parque Novo Horizonte, na Escola CAIC 2 e no Parque Centenário, levando às crianças momentos de inspiração e aprendizado por meio de oficinas criativas, criação de histórias, lançamento de livro, contações de estórias e atividades manuais, como colagem, desenho e máscaras.

Destaque para a participação da contadora de histórias Tia Esia, que encantou a criançada com narrativas lúdicas e cheias de imaginação, promovendo a educação ambiental de maneira divertida e acessível.

Além das atrações literárias, o festival contou com uma bela exposição de ilustrações dos livros infantis, reforçando o valor da arte como ferramenta de sensibilização para o cuidado com o meio ambiente.

O evento integra as ações do Projeto Conexão Parque, que desenvolve atividades de educação ambiental nos Parques Novo Horizonte e Centenário, e que deve contar com novas ações abertas ao público em breve.

