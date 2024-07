Festa Julina Beneficente do Via Café Shopping Center começa nesta sexta-feira

A renda arrecada durante o evento será destinada às instituições filantrópicas Arca da Vida, Levanta-te e anda, Eu escolhi Amar, Vida Viva e Lar São Vicente de Paulo

Foto: Divulgação / Via Café Shopping Center

Canjica, pipoca, pastel, espetinho e quentão serão alguns dos itens disponíveis para a venda na Festa Julina Beneficente do Via Café Shopping Center, realizada no estacionamento do empreendimento, neste fim de semana.

A renda arrecada durante o evento será destinada às instituições filantrópicas Arca da Vida, Levanta-te e anda, Eu escolhi Amar, Vida Viva e Lar São Vicente de Paulo, responsáveis pelas barracas de comidas típicas.

A programação completa do evento irá durar três dias pode ser conferida nas redes sociais do Via Café.

Durante os três dias de festa, quem passar pelo evento também terá a oportunidade de assistir as apresentações musicais: Camerata de Violas Bachiana, Matheus Becati e Bossa Roça.

As crianças presentes também poderão se divertir e aproveitar as brincadeiras boca de palhaço, pescaria e jogo de argola. Para ter acesso a essas atividades, será necessário realizar um cadastro com a promotora durante o evento.

“Estamos muito contentes em realizar essa festa julina beneficente, afinal é uma comemoração tipicamente brasileira e que está no coração de todos. Será um evento com música, boa gastronomia e muita diversão em prol das obras sociais de Varginha. Portanto, contamos com a presença e a solidariedade de todas as famílias sul-mineiras em nossa festa”, diz a coordenadora de Marketing, Priscila Pompeu.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center