FEPESMIG e Hospital Bom Pastor assinam acordo de cooperação que fortalece a vinda do curso de Medicina para Varginha

Em mais um importante movimento para viabilizar a instalação do curso de graduação em Medicina em Varginha pelo Unis, a Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas (FEPESMIG), mantenedora do Grupo Educacional, assinou no final de dezembro um acordo de cooperação com a Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV), mantenedora do Hospital Bom Pastor, para promover o efetivo funcionamento de curso de Bacharelado em Medicina na cidade.

Assinado no dia 26/12/2022 e publicado no Órgão Oficial do Município no dia 05/01/2023, o acordo de cooperação orienta a participação conjunta do Hospital Bom Pastor e do Centro Universitário do Sul de Minas para o funcionamento pleno do curso em Varginha, fortalecendo também toda a cadeia de cursos e trabalhos realizados pelo Unis na área da saúde.

“A cada dia o Unis reforça o seu compromisso com o desenvolvimento completo da nossa região em todas as áreas que impactam verdadeiramente a nossa comunidade. A assinatura de mais este acordo com um importante órgão como a Fundação Hospitalar de Varginha e o Hospital Bom Pastor, é de grande valor para o trabalho que estamos realizando para trazer o curso de Medicina para Varginha, e fortalece também toda a nossa atuação e base de cursos de saúde. Assim conseguimos ampliar a capacitação dos profissionais formados pelo Unis, garantindo uma qualidade ainda maior para os serviços de saúde destinados à nossa cidade e região”, comentou o Reitor do Centro Universitário, Prof. Felipe Flausino.

O acordo foi assinado pelo Município de Varginha, através do Prefeito Vérdi Lúcio Melo; pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha, através do Presidente Edson Antônio Menegueli; pelo Hospital Bom Pastor, através de Rosana de Paiva Silva Morais; e pela FEPESMIG, através do Presidente Luiz Carlos Vieira Guedes.

O trabalho do Unis pela Medicina em Varginha

Esta assinatura dá sequência ao forte trabalho realizado pela FEPESMIG para apresentar mais um grande projeto que pode trazer impactos importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente na área da saúde.

O coordenador acadêmico do projeto do curso de Medicina, Doutor Gustavo Eugênio Martins Marinho, reforça a importância da assinatura de mais um acordo de cooperação com entidades municipais e o impacto deste movimento como uma grande oportunidade para garantir e amplificar a qualidade dos serviços de saúde ofertados na região, bem como da formação oferecida pelo Unis e pelo futuro curso de Medicina.

“Além de ser um polo regional de saúde, a cidade de Varginha é referência em vários campos da medicina e conta com uma comunidade médica e estruturas altamente qualificadas. Com certeza essa parceria firmada com a Fundação Hospitalar de Varginha e o Hospital Bom Pastor traz um grande diferencial para o desenvolvimento do projeto deste curso e para a qualidade da formação que vamos oferecer para nossos alunos e para os serviços de saúde destinados à nossa comunidade”, destacou o Dr. Gustavo Eugênio.

O Centro Universitário vem preparando sua estrutura física na Cidade Universitária e buscando agregar o melhor corpo docente e a matriz curricular mais atualizada na área da Medicina, visando proporcionar oportunidades de desenvolvimento para Varginha e região de uma forma única e inovadora.

No dia 21/12/2022, aconteceu uma das grandes movimentações para a vinda do curso para a cidade, com a assinatura de um acordo de cooperação entre a Prefeitura do Município de Varginha e a FEPESMIG, com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimento técnicos, científicos e culturais e possibilitar o desenvolvimento conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde, proporcionando inúmeros benefícios à comunidade varginhense através da atuação dos estudantes nas unidades de saúde, sempre supervisionados por professores.

Este mesmo acordo foi assinado também com o município de Três Pontas, onde o Unis passa a oferecer, a partir de 2023, o curso de Educação Física, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento na área da saúde para toda a nossa região.

Novos acordos de cooperação com entidades de Varginha e região devem ainda ser estabelecidos e anunciados pelo Grupo Unis, na busca por promover uma grande parceria regional neste movimento de trazer o curso de Medicina para o Unis. “Estamos promovendo uma dinâmica colaborativa com municípios e entidades da região, pensando nos benefícios que a vinda deste curso para Varginha representa não só para a nossa cidade, mas para a comunidade de toda a nossa região, bem como para a qualificação do desenvolvimento acadêmico e profissional dos nossos jovens”, concluiu o Presidente da FEPESMIG, Prof. Luiz Carlos Vieira Guedes.

