Feira Ufológica em Varginha celebra 28 anos da suposta aparição do ET na cidade

Foto: Prefeitura de Varginha

No próximo dia 20 de janeiro, o município de Varginha se prepara para celebrar o Dia do ET e relembrar os 28 anos do suposto avistamento do extraterrestre que ganhou repercussão mundial. A iniciativa é da Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio.

A Praça do ET será o palco desse acontecimento que funcionará das 9h às 21h. A feira ufológica promete surpreender os visitantes com uma série de atrações, destacando-se espaços Instagramáveis para que todos possam compartilhar a experiência única nas redes sociais.

Ao longo do evento, os participantes terão a oportunidade de explorar a história do ET de Varginha sob diversas perspectivas, através de apresentações, exposições e performances.

Os apaixonados por artesanato encontrarão stands repletos de criações alusivas à figura do ET, desde lembranças até peças únicas e originais. A feira também reserva muitas outras novidades que pretendem agradar o público de todas as idades.

Prepare-se para uma jornada inesquecível na Praça do ET no dia 20 de janeiro, onde a cidade irá celebrar a suposta aparição desse misterioso visitante do espaço.

Fonte: Prefeitura de Varginha