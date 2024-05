Feira Literária de Varginha abre inscrições para participação de escritores locais

Os escritores de Varginha poderão se inscrever gratuitamente para participar do evento expondo os trabalhos desenvolvidos.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realizará entre os dias 12 e 15 de junho de 2024 a 7ª edição da Feira Literária de Varginha (FLIV). O evento acontecerá na Praça do ET no centro da cidade.

Os escritores de Varginha poderão se inscrever gratuitamente para participar do evento expondo os trabalhos desenvolvidos. Serão disponibilizadas 22 (vinte e duas) vagas para escritores varginhenses (que tenham nascido em Varginha ou que morem na cidade há pelo menos 2 anos). As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguida pela validação da produção literária e informações pessoais.

O formulário de inscrição está disponível no site varginhacultural.com.br e diretamente no link https://forms.gle/xZHiMQBqCuWR7yWXA.

Caso o número de vagas não seja preenchido com escritores de Varginha até 27 de maio, a Fundação Cultural abrirá posteriormente vagas para escritores que residam em outras cidades. A estrutura disponibilizada para o escritor será de uma mesa e uma cadeira.

O (a) escritor (a) se compromete a ir pelo menos um dia durante a feira, ficando no mínimo 4 (quatro) horas expondo seus livros. A organização não oferecerá hospedagem e transporte durante o evento.

Mais informações poderão ser obtidas pelo (35) 3690-2716, com Paulo Sérgio Rosa.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha