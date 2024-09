Feira do Microempreendedor oferece suporte e oportunidade de exposição para empreendedores de Varginha

As inscrições para expor na feira vão até o dia 23 de outubro e podem ser feitas gratuitamente

Foto: Grupo Unis

No dia 7 de novembro, às 19h30, acontece a 1ª Feira do Microempreendedor, uma oportunidade imperdível para os empreendedores de Varginha e região. O evento, promovido pelo Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) do Grupo Unis, será realizado na Cidade Universitária e oferecerá gratuitamente aos microempreendedores a chance de expor, vender seus produtos e ampliar suas conexões de negócios.

Além da oportunidade de vendas, os participantes poderão contar com o suporte técnico de grandes instituições como a Receita Federal, Sebrae, ACIV e Sicoob Credivar, fortalecendo seus negócios com orientações especializadas. A feira é parte do projeto integrador extensionista dos cursos de Ciências Contábeis e Processos Gerenciais do Grupo Unis, coordenado pelo professor Guilherme Vivaldi, e será aberta ao público para que a comunidade também prestigie os empreendedores locais.

As inscrições para expor na feira vão até o dia 23 de outubro e podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://bit.ly/feiranafmicro. Autônomos que ainda não se formalizaram terão a oportunidade de receber apoio para regularizar seus negócios durante o evento.

Compartilhe com aquele amigo empreendedor e ajude-o a dar um salto no mercado!

Fonte: Grupo Unis