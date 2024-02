Feira de orquídeas no Theatro Capitólio vai até amanhã

Sábado o evento irá acontecer das 08:00 ás 12:00

Foto: Reprodução / Fundação Cultural de Varginha

O Orquidário Varginha promove até este sábado (24/02) uma feira de orquídeas no Foyer Aurélia Rubião do Theatro Capitólio.

Há mudas com preços a partir de R$ 5,00. Uma novidade é a Orquídea Peristeria Elata (conhecida como Pombinha do Espírito Santo), com mudas sendo vendidas a partir de R$ 35,00.

Além das belas plantas, é possível tirar dúvidas sobre cultivo e manejo das orquídeas.

No sábado, das 8h às 13h. Mais informações pelo (35) 3690-2721.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha