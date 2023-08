O objetivo da Feira ET é mostrar os diversos trabalhos que estão sendo realizados na área de Educação Tecnológica

Foto: Prefeitura de Varginha

A Secretaria de Educação Municipal de Varginha (SEDUC) e o Grupo de Pesquisa em Automação Industrial e Robótica Móvel (AIROM), do CEFET/MG – Campus Varginha, em parceria com o SEBRAE-MG e a Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR, estarão realizando em 05 de agosto de 2023 a FEIRA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE VARGINHA (FEIRA ET).

O objetivo da Feira ET é mostrar os diversos trabalhos que estão sendo realizados na área de Educação Tecnológica, na cidade de Varginha e região, permitindo a sua divulgação e troca de experiências que envolvam tal temática.

Na Feira ET será possível ver trabalhos que estão sendo realizados na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior.

Também, durante o evento, estará ocorrendo a Etapa Regional, de Minas Gerais, da Olimpíada Brasileira de Robótica – OBR 2023, Modalidade Prática de Nível I e II (OBR 2023) e Mostra de Equipamentos.

Venha com sua família fazer uma visita, conhecer e descobrir o mundo da robótica.

Fonte: Prefeitura de Varginha