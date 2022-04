Feira de Artesanato Especial de Dia das Mães é promovida na sede do Vida Viva

A feira acontece de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h30.

Redação Csul / Foto: Vida Viva.

Quem já busca por presentes para surpreender as mães, deve conferir a “Feira de Artesanato Especial de Dia das Mães” promovida pela Associação Vida Viva, em Varginha.

A feira acontece de segunda a sexta-feira, das 09h às 15h30, na sede da instituição, na Rua Alzira Magalhães Barra, 170, no Parque Boa Vista.

O evento acontece até 6 de maio, e conta com diversas peças, como panos de prato, toalhas, necessaire, Sousplat e outros.

Vale ressaltar que, a feira oferta possibilidade de pagamento por cartão, dinheiro e Pix.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2900 ou pelo whatsapp (35) 9883-9726.