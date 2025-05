Feira de Artesanato do Dia das Mães reúne mais de 40 artesãos na Praça do ET até sábado

Evento, que se estende até o dia 10 de maio, reúne 44 artesãs e artesãos vinculados às associações Aminarte, AVEC, Assoart e AAPV

Foto: Prefeitura de Varginha

Começou na manhã desta quarta-feira (07/05) a tradicional Feira de Artesanato do Dia das Mães, realizada na Praça do ET, no centro de Varginha. O evento, que se estende até o dia 10 de maio, reúne 44 artesãs e artesãos vinculados às associações Aminarte, AVEC, Assoart e AAPV, e já movimenta o público com uma ampla variedade de produtos feitos à mão.

A abertura foi realizada pelo prefeito Leonardo Ciacci e pelo diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica. O evento foi prestigiado ainda pela secretária municipal de Turismo, Rosana Carvalho, pelos vereadores Ana Rios Fontoura e Davi Martins, além do diretor do Museu Municipal, Henrique Lemes, e do Theatro Capitólio, Lindon Lopes.

Com foco na valorização do artesanato local, a feira celebra o talento e a criatividade, além de impulsionar a economia criativa e gerar renda. Entre os destaques estão artigos para o lar, peças de decoração, acessórios e enfeites, sugestões ideais para quem busca um presente autêntico para o Dia das Mães.

Para o prefeito Leonardo Ciacci ressaltou a importância da iniciativa para o município. “Para nós é motivo de grande alegria e de muito orgulho, tê-los aqui fazendo o nome da cidade despontar. Todos que passarem por aqui e que vão levar uma lembrança vão saber que foi adquirido em Varginha, que aqui estão os artesãos que são os protagonistas desta feira, ainda mais em uma data significativa para nós que é o Dia das Mães”, afirmou.

Para Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural, a feira é um espaço de valorização da arte feita à mão. “A feira é mais do que um espaço de vendas. É um momento de encontro entre a comunidade e quem transforma matéria-prima em arte com as próprias mãos. É uma forma de reconhecer o trabalho de pessoas tão talentosas e de fomentar a economia local de maneira sustentável”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Varginha