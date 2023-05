Feira de artesanato começa nesta terça-feira na praça do ET

O funcionamento será das 9h às 21h até sexta-feira (12/05). No sábado (13/05), será das 9h às 16h.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A 9ª Feira de Maio de Artesanato, que tradicionalmente antecede a comemoração do Dia das Mães, começa nesta terça-feira (09/05) na Praça do ET, no centro de Varginha.

O funcionamento será das 9h às 21h até sexta-feira (12/05). No sábado (13/05), será das 9h às 16h.

Participarão 40 artesãs associadas à Aminarte – Associação Mineira de Artesanato, Assoart – Associação de Artesãos e Artistas Populares de Varginha, AVEC – Associação Varginhense de Economia Criativa e AAPV – Associação de Aposentados e Pensionistas de Varginha e região.

A feira é organizada pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha