Feira das Orquídeas em Varginha termina neste sábado

São lindas plantas para presentear quem você mais ama!

Foto: Prefeitura de Varginha

O Foyer Aurélia Rubião, do Theatro Capitólio, recebe até esse sábado (13/01) a exposição do Orquidário Varginha. Estão à venda diferentes tipos de orquídeas, com preços de R$ 20,00 a R$ 70,00, além de suportes para as plantas e outros itens de cultivo.

Desde segunda-feira (8), o Foyer do Theatro Capitólio se transformou em um verdadeiro jardim de encanto floral, com a realização da Feira de Orquídeas em Varginha!

A feira promete uma variedade deslumbrante de orquídeas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer e adquirir essas preciosidades florais. A Feira de Orquídeas em Varginha é uma oportunidade imperdível para todos os amantes da natureza e da beleza das flores.

O atendimento durante este sábado, será das 8h às 12h. O Theatro Capitólio está localizado na Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2721.

Fonte: Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural de Varginha