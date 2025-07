FEIRA DA PAZ | Troca de ingressos vai até quinta-feira, dia 31/7

O pessoal pode trocar os ingressos por 2kg de alimento não perecível, exceto leite, sal e fubá.

Foto: Feira da Paz 2023

A tradicional Feira da Paz chega em sua 29° edição, e ocorre neste ano no Centro de Eventos Mauro Brito, nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025. E com entrada solidária!!

O pessoal pode trocar os ingressos por 2kg de alimento não perecível, exceto leite, sal e fubá. O prazo para a troca foi estendido e continua durante os dias 28, 29, 30 e 31 de julho, das 9h às 18h, desta vez no Memorial do ET.

Confira:

2 kg de alimentos não perecíveis (menos leite, sal ou fubá) dão direito a um ingresso

(menos leite, sal ou fubá) dão direito a um ingresso Cada ingresso dá direito a 1 show por dia

É preciso apresentar o CPF original

É possível retirar o ingresso para até 3 pessoas (4 CPFs contando com o seu). Exemplo: 4 pessoas para os 3 dias = 24 kg de alimentos.

Menores de idade só podem entrar com os pais ou responsáveis. Crianças também precisam de ingresso e documento.

Shows ao vivo

Situação dos ingressos:

•Raça Negra – ESGOTADO

•Edson & Hudson – restam cerca de 3.000 ingressos

•Clayton & Romário – restam cerca de 4.000 ingressos

Sexta-feira | 1º de Agosto:

DJ Ney Martins

Wesley Karvalho & Banda

Raça Negra

Sábado | 2 de Agosto:

DJ Garrydo

Bruno Melo & Banda

Edson & Hudson

Domingo | 3 de Agosto:

Banda Evil Zé

Clayton & Romário

Serviço

Feira da Paz 2025

Data: 1, 2 e 3 de agosto (sexta, sábado e domingo)

Horário: a partir das 20h

Local: Centro de Eventos Mauro Brito

Entrada: gratuita

Troca de ingressos para a Feira da Paz:

data: de 28 a 31 de julho

horário: 9h às 18h

Local: Memorial do ET – Rua Maria Paiva Pinto, 105, Vila Paiva – Varginha/MG

Fonte: Feira da paz