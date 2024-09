Fecomércio MG realiza palestra sobre estratégias para aumentar vendas no Senac Varginha

Evento tem como objetivo auxiliar empreendedores e comerciantes da região a alavancar suas vendas por meio de técnicas práticas e inovadoras.

Foto: Senac

O Sistema Fecomércio MG promoverá no dia 10 de setembro, às 19h, no Senac de Varginha, a palestra “Impulsionando Resultados: Estratégias para Aumentar as Vendas no Comércio”. O evento é parte do Liquida Fecomércio e tem como objetivo auxiliar empreendedores e comerciantes da região a alavancar suas vendas por meio de técnicas práticas e inovadoras.

A palestra será conduzida por Helber Vidgal, especialista com experiência e propriedade em vendas, empreendedorismo e adaptação de negócios às mudanças do mercado. Bacharel e licenciado pela PUC Minas, Vidgal possui pós-graduação em Educação pela Universidad de La Habana e é mestre em Turismo, Meio Ambiente e Empreendedorismo pela UNA. O palestrante oferecerá insights sobre o cenário atual do comércio e como adaptar-se às novas demandas do mercado.

De acordo com Edivaldo Amorim, diretor do Senac em Varginha, o evento reforça a relevância da cidade para o Sistema Fecomércio MG. “A realização desta ação em Varginha evidencia a importância da nossa cidade para o Sistema Fecomércio MG – Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais. Há exatamente um ano realizamos um grande evento na praça central, com mobilização dos empresários do comércio e da população em geral. Agora, voltamos com um evento que abordará de forma prática e inovadora tópicos essenciais para o nosso setor produtivo”, destacou.

Inscrições

As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Doity. A palestra ocorrerá no Senac em Varginha, localizado na Rua Mariana Figueiredo, 401 – Sala 201, na Vila Adelaide.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Senac em Varginha pelo telefone (35) 2105-5700.

Senac em Varginha

O Senac em Varginha é referência em ensino e qualificação profissional na região e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA. Presente na cidade há mais de 20 anos, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, dispõe de uma infraestrutura renovada e acessível e conta com laboratórios de informática, saúde, biblioteca e salão de beleza pedagógico, todos bem equipados e atualizados, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Fonte: Senac