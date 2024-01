Faturamento em bares e restaurantes deve crescer até 15% no Carnaval

Confira a expectativa no Sul de Minas

Foto: Reprodução / Bar Pirajá

O início de um novo ano anuncia a chegada do Carnaval, que já vem sendo planejado com entusiasmo e boas expectativas pelos empreendedores. No setor de bares e restaurantes, as projeções para os dias de festividade indicam aumento no faturamento em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor deve faturar até 15% a mais do que no ano passado, com destaque para as cidades de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a expectativa otimista é impulsionada por alguns fatores, com destaque para o crescimento no número de empregos e a melhoria nos indicadores econômicos, com a redução da inflação e das taxas de juros. “Com uma renda disponível mais robusta, as pessoas demonstram uma propensão maior para viajar e gastar durante o Carnaval. Essa é uma tendência que se reflete em todo o turismo e que vem trazendo projeções otimistas para o ano”, destacou Solmucci.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Sul de Minas, André Yuki, a expectativa da data na região também é alta, e para muitos do setor de alimentação, há um movimento significativo, onde alguns estabelecimentos até dobram ou triplicam seu faturamento.

“O Sul de Minas conta com diversas cidades que são conhecidas por suas festividades carnavalescas animadas e tradicionais. Os principais destinos são Poços de Caldas, São Lourenço, Caxambu, Boa Esperança, Monte Sião de Minas, Campanha, Muzambinho, Andradas e Santa Rita do Sapucaí, que contam com desfiles, blocos de rua, shows, bailes e muita animação”, explicou.

Ainda de acordo com André Yuki, os turistas que querem fugir das grandes aglomerações populares, procuram opções tranquilas e familiares, para aproveitar as belezas naturais da região, como cachoeiras, trilhas, montanhas e o Lago de Furnas, todas com paisagens deslumbrantes. “Capitólio, Monte Verde (distrito de Camanducaia), Gonçalves, Aiuruoca e São Thomé das Letras são os destinos das pessoas que querem se desligar do agito”, afirmou.

Expectativa no Sul de Minas

Em Varginha, o tradicional Banho da Dorotéia será realizado no dia 03/02. Para a secretária municipal de Turismo e Comércio, Rosana Aparecida Carvalho, a expectativa é que a celebração pré-carnavalesca na cidade impulsione positivamente os negócios, proporcionando não apenas momentos de alegria, mas também um impulso econômico bem-vindo para a comunidade.

Em São Lourenço, o 36º Bloco do Pijama será realizado no dia 09/02. Para o associado Fernando Lopes, do Agostini Restaurante e Pizzaria, a perspectiva para São Lourenço e Caxambu é com muito fluxo turístico, o que impacta diretamente o setor de alimentos e bebidas e todo o trade turístico, que estão preparados para receber essa demanda.

“Ambas cidades possuem um Carnaval famoso, já frequentado por turistas e moradores da região. Em São Lourenço, o famoso Bloco do Pijama abrirá com os blocos, que serão grandes atrações. Em Caxambu, as marchinhas do Carnaval da Saudade irão ajudar a impulsionar o setor. Diversão, segurança e gastronomia mineira não irão faltar”, ressaltou Fernando.

Em Poços de Caldas, o Carnaval será entre os dias 09 e 13/02, com mais de 40 shows em diferentes pontos da cidade. A associada Gina Carneiro, da Pizza na Roça, conta que por ser um feriado prolongado, a cidade turística tem bastante movimento todos os anos, com lotação máxima nos hotéis.

“Especialmente esse ano, esperamos um movimento maior do que nos outros anos, pois temos notado que o turismo na cidade está em uma crescente, onde os finais de semana comuns já estão sendo muito bons. Contamos com o Carnaval para dar uma levantada no caixa da empresa! Além disso, os moradores das cidades vizinhas que não terão nada, passarão o dia aqui, almoçando, jantando e retornando para suas casas”, esclareceu Gina.

Capitólio está no top 10 dos destinos mais procurados pelos brasileiros para os próximos meses, segundo uma pesquisa do booking.com. A única cidade sem praia na lista, possui mais de 30 atrações, com trilhas ladeadas pela vegetação típica do cerrado, com destino para várias cachoeiras de água cristalina em tonalidades verde esmeralda. Segundo o associado Alexandre Carvalho, do Restaurante Flutuante Porto do Turvo, o aumento no faturamento do Carnaval se dará devido à Minas Gerais estar entre os lugares mais visados neste verão.

“Outro fator positivo é o calor que temos enfrentado. Estamos às margens da represa de Furnas, nosso Mar de Minas, que banha toda nossa região, e o próprio restaurante, que é um flutuante. Com suas águas cristalinas e refrescantes, temos muitas opções para esportes náuticos e diversas cachoeiras. A previsão de aumento no movimento nos dá um bom alento após passarmos por períodos bem críticos nos últimos três anos. Estamos nos preparando da melhor maneira e esperamos os muitos foliões que estarão na nossa região. Que sejam todos bem-vindos”, reforçou Alexandre.

Em Monte Verde, a proprietária do Hugel Bar, Rebecca Wagner, conta que a cidade é um destino sempre muito buscado por todos no Carnaval, especialmente um público maior do interior de São Paulo e também os mineiros. “Todos visitam Monte Verde para fugir da folia, do barulho, da bagunça e da festividade do Carnaval, em busca de sossego e do clima, que nessa época do ano dormimos em torno de 15ºC e durante o dia ficamos entre 22ºC e 25ºC”, afirmou.

Em Campanha, a prefeitura realizará o Uai Folia com Bom Gosto no dia 09, Bartucada no dia 10, André & Luiz Otávio no dia 11, Monobloco no dia 12 e Banda Fênix no dia 13, na Praça Dom Ferrão. A associada Juliana Borges, da Adega da Ju, conta que o Carnaval na cidade é divertido, com diversas bandas, blocos, barracas, entre outros. “Espero ter um aumento de 15% no faturamento em relação ao ano passado e desde já convido as cidades vizinhas para virem prestigiar nosso Carnaval”, concluiu.

Segundo o associado e presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (Sindipa), Rolando Brandão, Pouso Alegre possui diversos blocos de empreendedores locais. “Desde 2018 o Sindipa incentiva esse movimento para melhorar a ocupação na rede hoteleira e o movimento nos bares e restaurantes.

Também temos em Santa Rita do Sapucaí, o famoso Bloco do Urso, que movimenta diretamente a economia de Pouso Alegre. Através do Sindipa, estamos sempre buscando apoiar todo esse movimento, melhorando ainda mais para o empresário, que terá um incremento em suas vendas no período de Carnaval”, concluiu

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas