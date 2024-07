Fateps e TJMG Promovem Júri Real na manhã desta quarta em Três Pontas

Este evento representa não apenas uma experiência única, mas também uma oportunidade incomparável para os alunos testemunharem um julgamento real dentro de sua própria instituição.

Na manhã desta quarta-feira (10), às 8h30, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do curso de Direito da Fateps sediará um Júri real, em colaboração com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), especificamente com a Vara Criminal da comarca de Três Pontas.

Este evento representa não apenas uma experiência única, mas também uma oportunidade incomparável para os alunos testemunharem um julgamento real dentro de sua própria instituição. No Brasil, o Tribunal do Júri é encarregado de julgar crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto e outros. O processo, dividido em duas fases distintas, começa com a avaliação inicial da possibilidade de levar o Acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Confirmada essa viabilidade, segue-se a fase do plenário, onde jurados leigos decidem pela condenação ou absolvição, após ouvirem os argumentos da acusação e defesa.

O evento na Fateps não apenas enriquecerá o aprendizado prático dos estudantes de Direito, mas também promoverá uma compreensão mais profunda do sistema jurídico brasileiro e do papel crucial do Tribunal do Júri na administração da justiça. Este é um passo significativo na formação acadêmica e profissional dos futuros advogados e juristas, proporcionando-lhes uma visão privilegiada e diretamente participativa de um dos processos mais emblemáticos da justiça brasileira.

