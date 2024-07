Farmacêutica Daiichi Sankyo visita instalações do novo Centro de Distribuição no Porto Seco

O Porto Seco recebeu a visita do time da Daiichi Sankyo, diretamente do Japão, para a vistoria das instalações do novo Centro de Distribuição.

Foto: Redes Sociais / Porto Seco Sul de Minas

No final de 2023, o Porto Seco Sul de Minas, em Varginha, anunciou a chegada de um novo e significativo investimento: o Centro de Distribuição da farmacêutica japonesa Daiichi Sankyo. Com um investimento inicial de cerca de 15 milhões de reais, que inclui equipamentos de ponta e a customização do espaço, a farmacêutica vai ocupar uma área de mais de 6 mil metros quadrados no complexo.

A chegada do Centro de Distribuição trará um impacto positivo para a economia local, com a expectativa de geração de 30 empregos diretos. Este é um marco importante para o Porto Seco e para o setor farmacêutico do estado.

No dia 3 de julho, o Porto Seco recebeu a visita do time da Daiichi Sankyo, diretamente do Japão, para a vistoria das instalações do novo Centro de Distribuição. Esta visita marcou um passo importante na finalização dos preparativos para o início das operações.

A partir de setembro, a indústria farmacêutica iniciará suas atividades no Porto Seco. A expectativa é de que este novo empreendimento impulsione o setor farmacêutico local, com uma previsão de faturamento anual de 2 bilhões de reais.

Fonte: Redação CSul / Com informações Porto Seco Sul de Minas