“Faremos da nossa educação a melhor do Brasil”, disse Vérdi Melo, em solenidade de inauguração da E. M. Domingos de Rezende

Ainda na oportunidade, o prefeito de Varginha anunciou que, deverão ser construídas quatro novas unidades de ensino na cidade, sendo duas escolas e duas CEMEIS.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto: Prefeitura de Varginha

Foi inaugurada na manhã da última quarta-feira (13), a nova sede da Escola Municipal Domingos de Rezende. A unidade de ensino agora, passa a ter sua estrutura no antigo imóvel do Colégio Catanduvas. Conforme a Prefeitura de Varginha, a aquisição do prédio ficou na ordem de R$6.5 milhões.

Durante a inauguração, estudantes não seguraram a empolgação e aplaudiram, felizes com a nova estrutura.

Ainda na cerimônia, o prefeito de Varginha disse que, tem como compromisso fazer da educação municipal a melhor do país.

“Faremos da nossa educação a melhor do Brasil, juntamente com os nossos professores, os alunos, os pais e responsáveis. Estou emocionado de ver a felicidade das crianças em estar em uma boa escola como essa, arrumada e com professores qualificados. É isso que queremos, que nossas crianças tenham um bom futuro!”, disse o prefeito. Disse Vérdi Melo.

A antiga diretora da escola que, agora assumiu a Secretaria Municipal de Educação interinamente, Juliana de Paula Mendonça, relembrou sua trajetória na unidade de ensino.

“É uma vida dedicada à educação, encontro com muitos dos ex-alunos, homens e mulheres feitas. Isso nos enche de orgulho!”. Disse Juliana Mendonça.

A atual diretora da escola, Edilaine Garcia Zani, confirmou o empenho em prover uma boa qualidade de ensino.

“Nossa equipe está engajada em promover um ensino de qualidade, eficiente e humanizada”, Destacou Edilaine Zani.

Prefeitura ira construir quatro novas unidades de ensino

Durante a solenidade, Vérdi Melo anunciou que, a administração municipal ira construir quatro novas unidades de ensino.

De acordo com o chefe do executivo, deverão ser construídas duas escolas para o ensino fundamental e dois Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIS).

As novas unidades deverão ser construídas nos bairros Sagrado Coração e Belo Horizonte.