Exposições de artesanato tem datas definidas para o 2º semestre

A Feira Natalina de Artesanato será realizada de 20 a 23 de dezembro de 2025, na Praça Getúlio Vargas.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio Fundação Cultural, realizou uma reunião com os representantes do setor de artesanato do município para definir as datas de exposição no Foyer Aurélia Rubião do Theatro Capitólio e também da Feira Natalina de Artesanato.

A iniciativa ocorreu na Estação Ferroviária, sede da Fundação Cultural, e contou com a participação das representantes das associações Assoart, Aminarte, AVEC, Associação de Aposentados e do Vida Viva. Pela Fundação Cultural estiverem presentes o diretor do Theatro Capitólio, Lindon Lopes; o contador e encarregado de Suprimentos, RH e Contabilidade, Éder Jerônimo da Silva; e a produtora de eventos, Érika Tobias.

O calendário do segundo semestre ficou assim definido:

Foyer Aurélia Rubião

➡ Julho

• Assoart: 21 a 26 de julho

➡ Agosto

• AVEC: 04 a 09 de agosto

• Assoart: 18 a 23 de agosto

➡ Setembro

• AVEC: 01 a 06 de setembro

• Aminarte: 08 a 13 de setembro

• Associação dos Aposentados: 22 a 27 de setembro

➡ Outubro

• Associação dos Aposentados: 20 a 25 de outubro

➡ Novembro

• Associação dos Aposentados: 03 a 08 de novembro

• Vida Viva: 17 a 22 de novembro

• Assoart: 24 a 29 de novembro

➡ Dezembro

• Aminarte: 01 a 06 de dezembro

• AVEC: 08 a 13 de dezembro

• Aminarte: 15 a 19 de dezembro

Fonte: Fundação Cultural de Varginha