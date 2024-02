Exposição no Theatro Capitólio faz homenagem às mulheres negras

A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e no sábado, das 8h às 13h.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Foyer Aurélia Rubião do Theatro Capitólio recebe até o próximo sábado (02/03) a exposição “Orgulho e Ancestralidade: exaltação da mulher negra”. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), em parceria com o projeto de extensão Dandara e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, ambos da Unifal-MG.

A exposição traz 29 cartazes com fotos de mulheres pretas que tem ou que tiveram muita representatividade na sociedade. Dentre elas estão a atual ministra da Cultura, Margareth Menezes; a líder espiritual Maria Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida como Mãe Menininha do Gantois; a cantora Leci Brandão, dentre outras.

A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e no sábado, das 8h às 13h. Mais informações pelo (35) 3690-2721.

A exposição conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, Biblioteca Pública, Museu Municipal e Theatro Capitólio.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha