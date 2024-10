Exposição “La Maison de Clarice” chega a Varginha

Além da exposição, estão programadas várias iniciativas em homenagem à Clarice Lispector.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Após grande sucesso circulando pelo Brasil, a exposição “La Maison de Clarice” chega a Varginha e poderá ser visitada na Biblioteca Pública / Museu Municipal até o dia 31 de outubro. Além da exposição, estão programadas várias iniciativas em homenagem à Clarice Lispector.

A mostra traça um paralelo entre a vida e a obra de Clarice Lispector e de suas contemporâneas, Marguerite Duras e Nathalie Sarraute. O visitante é convidado a conhecer os textos mais confessionais das autoras.

As fontes selecionadas para a mostra foram os romances, contos e crônicas, mas sobretudo as cartas e as entrevistas. Na exposição, apresentamos fragmentos dessas fontes, além de fotos e imagens de arquivo. Oferece ainda formas lúdicas de interação com o público, convidando-o a escrever mensagens para Clarice.

Uma contribuição importante e inédita apresentada pela exposição é o mapa de Clarice no Rio, com os principais pontos da cidade em que ela viveu ou que foram imortalizados em sua obra.

A exposição tem a curadoria artística e cenográfica de Valeria Neno, cenografia e montagem de Hiti Foresti, design gráfico de Valter Fadel e a curadora literária de Guiomar de Grammont.

A exposição foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo em Varginha, realizada pelo Governo Federal e Ministério da Cultura e executada em âmbito local pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Programação

Dia 10/10, às 19h – Abertura oficial

Dia 14/10, das 17h às 20h – Primavera de Clarice com os acadêmicos da Academia Varginhense de Letras Artes e Ciências – AVLAC

Dia 17/10, às 15h – APESUL Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas

Dia 21/10, às 19h – Clube de Leitura Leia Mulheres. Livro: “Onde estivestes de noite!

Dia 21/10, às 14h – As crianças de Clarice

Dia 22/10, às 9h30 – AFESMIL – Academia Feminina Sul Mineira de Letras

Dia 23/10, às 9h – CEFET – Varginha – Projeto: “Entre Cartas… Com sua Comunidade”

Dia 30/10 – 19h Flores de Clarice – Sarau da Dona Wilma

De 08-31 das 9h – 17h Senta, que lá vem história!

Fonte: Fundação Cultural de Varginha