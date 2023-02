Exposição Internacional Dragões chega ao Via Café Garden Shopping 

Mostra internacional reúne dragões animatrônicos com som, movimento e efeitos especiais.

Seres gigantes, famosos por cuspirem fogo e voarem em alta velocidade vão invadir o Via Café Garden Shopping. A partir do dia 19 de fevereiro, o centro de convivências irá reviver o mito e desvendar os mistérios dessas grandes criaturas com a “Exposição Internacional – Dragões”. A mostra é gratuita e fica no shopping até 19/03.

Os dragões robotizados ficarão concentrados na Praça de Eventos do mal, localizada no acesso principal, sendo que o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos diversos, sendo que o principal solta fumaça pela boca. A exposição conta com uma superestrutura, peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia de todos os presentes.

De acordo com a gestora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira, a mostra inédita promete surpreender os clientes. “Os dragões estão presentes em filmes, livros e séries de TV, despertando a curiosidade de adultos e crianças, em sucessos como ‘Coração de um Dragão’, ‘Como Treinar o Seu Dragão’ e o clássico, Game Of Thrones. Por isso, temos certeza de que essa será mais uma exposição de muito sucesso aqui no Sul de Minas e que encantará todas as famílias”, diz.

Os dragões

Figuras da mitologia dos mais diversos povos e civilizações, os dragões assumem funções e simbologia diferentes. Há culturas que os definem como fontes sobrenaturais de sabedoria e força, outras simplesmente como feras destruidoras.Sucessoem inúmeras histórias ao redor do mundo, os dragões são seres mitológicos que representam a força, a bravura e a liberdade.

