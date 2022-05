Exposição de Dinossauros segue até dia 29 no Via Café

Atração é gratuita e interativa.

Foto: Via Café

Tiranossauro Rex, Espinossauro, Braquiossauro, Pterossauro e Velociraptor são apenas algumas das espécies de dinossauros que invadiram o Via Café Garden Shopping. A exposição Mundo Jurássico proporciona ao público uma incrível viagem ao mundo perdido, apresentando os detalhes dessas figuras pré-históricas. O evento é gratuito e será montado no acesso principal do empreendimento, até 29/05.

A exposição é interativa e traz 13 réplicas gigantes com sons e movimentos específicos de cada espécie, o que torna ainda mais surpreendente e realista, a experiência do público. Além disso, toda a cenografia dá ao espaço o tom do habitat natural proporcionando a sensação de que os animais estão vivos. Quem passa pela mostra também tem a oportunidade de aprender mais sobre a vida no período Jurássico, as espécies, sua classificação, fósseis e muitas outras curiosidades.

As réplicas possuem tamanhos variados, chegando a 6 metros de altura e 13 metros de comprimento, pesando até 900 quilos cada uma. Há, ainda, entre as atrações, um ovo de dinossauro, com 1,40 metro de altura e 1,80 metro de diâmetro. O processo de fabricação das peças animatrônicas foi desenvolvido por engenheiros, em parceria com um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros, que integram o Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

“Estamos muito felizes em proporcionar ao Sul de Minas essa incrível experiência de estar bem perto dessas criaturas gigantescas e de poder sentir a textura de sua pele, ouvir o som que emitiam e vivenciar tantas sensações inusitadas. A exposição, sem dúvidas, irá mexer com o imaginário de adultos e crianças apaixonados pelos dinossauros”, afirma a gestora de Marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Fonte: Via Café Garden