Exposição celebra os 230 anos de Varginha com imagens históricas restauradas

Instituto Luso – ítalo – Brasileiro inicia as comemorações dos 230 anos de Varginha com uma exposição de fotografias antigas da cidade, colorizadas por IA, no Foyer Aurélia Rubião, que irá até este sábado (19) às 13h

Foto: Instituto Luso – ítalo – Brasileiro

Neste ano de 2025, Varginha está completando 230 de sua história a partir de seu primeiro documento histórico que é um registro de batismo, contendo o nome de uma localidade chamada Espírito Santo das Catanduvas no ano de 1795.

No documento consta-se um batizado na Capela Espirito Santo das Catanduvas, o que depois de 15 viria ser o Curato Espirito Santo das Catanduvas dando oficialmente a fundação do povoado, 55 anos depois a Paróquia do Divino Espirito Santo, 58 anos depois o distrito Espirito Santo da Varginha (pertencente a Três Pontas) e em 1882 a emancipação política da cidade de Varginha.

A maioria das pessoas desconhece a história de Varginha e pensa que a cidade nasceu da noite para o dia no ano de 1882, não sabendo de um século antes de sua trajetória e lutas para chegar até a emancipação política. Por isso o Instituto Luso – ítalo – Brasileiro sempre atento a questão da história e patrimônio de nossa cidade convida a comunidade para comemorar a data e lembrar a sempre gloriosa memória de Varginha feita de muitas lutas e vitórias.

Para marcar este ano importante, uma exposição de uma centena de fotos antigas da cidade do acervo de Marcelo Nascimento, bem como do acervo do saudoso Nico Vidal, da Fundação Cultural de Varginha, receberam colorização por IA e trouxeram uma nova roupagem do passado da cidade. As fotos ganharam mais vidas e muitas acabaram sendo recuperadas e outras até recuperadas em sua nitidez pela inteligência artificial.

A exposição no Foyer Aurélia Rubião irá até este sábado dia 19 de julho às 13:00 horas.

Ainda dentro do Projeto de 230 anos da História de Varginha, o Instituto Luso – Ítalo – Brasileiro levará a exposição fotográfica para dez escolas municipais no segundo semestre, incluindo apresentações de teatros contando a história de nossa cidade para os alunos da rede pública de ensino.

A exposição tem o apoio da:

Fundação Cultural de Varginha.

Prefeitura Municipal de Varginha.

Câmara Municipal de Varginha.

Fonte: Instituto Luso – ítalo – Brasileiro