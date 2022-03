Ex-prefeito de Varginha, Antônio Silva assume presidência do CDCA

O ex-chefe do Executivo irá ocupar o cargo de Juliana de Paulo Mendonça, que assumirá a secretaria Municipal de Educação (Seduc).

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O ex-prefeito de Varginha, Antônio Silva, assumiu na última semana a presidência do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA) em Varginha. O ex-chefe do Executivo irá ocupar o cargo de Juliana de Paulo Mendonça, que assumirá a secretaria Municipal de Educação (Seduc).

O convite, segundo a prefeitura de Varginha, partiu ao atual prefeito, Vérdi Melo – no qual foi vice de Antônio Silva e depois assumiu o cargo devido à renúncia de Silva.

Segundo Vérdi, a presidência do CDCA é um cargo voluntário, sem vencimentos, mas de grande responsabilidade por se tratar de um programa cuja as atividades são de ação continuada, priorizando o atendimento a crianças e adolescentes provindos de classes sociais que se encontram em estado de vulnerabilidade social e/ou risco social.

Bastante emocionado, Antônio Silva falou da importância do programa para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. “Sempre tive um carinho muito especial para com o CDCA, cujo objetivo do programa é viabilizar a absorção dos adolescentes pelo mercado de trabalho, contribuindo efetivamente na inclusão social dos mesmos, favorecendo também de forma indireta suas famílias”.

Por fim, o agora presidente da unidade, agradeceu Vérdi pelo convite.