Ex-aluno de Engenharia Agronômico do Unis é aprovado em Mestrado da UFLA

O ex-aluno do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário do Sul de Minas, Alisson de Carli Souza, formado recentemente, foi aprovado para um Mestrado no Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Nesta nova etapa da sua formação acadêmica, Alisson vai concentrar seus estudos na área de fertilidade do solo e nutrição de plantas. “É uma área desafiadora, o solo e a nutrição das plantas reflete de forma direta e indireta no manejo da lavoura, e a ciência do solo sempre me chamou atenção”, destacou o mestrando.

Alisson afirmou que espera que o mestrado agregue para a sua formação acadêmica e profissional com conteúdos mais intensos e específicos na área de fertilidade e nutrição, além da experiência da pesquisa científica que vai acompanhar toda a sua carreira profissional.

Por fim, Alisson destacou que, durante sua formação, o time de professores do curso de Engenharia Agronômica do Unis era excelente, com pessoas dedicadas, pesquisadores, que ajudaram o aluno a incorporar o interesse na área científica, resultando nesta aprovação no Mestrado.

Fonte: Unis