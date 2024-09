Ex-Aluna de Publicidade Compartilha Experiência em Planejamento de Eventos

A presença de profissionais como Karolina enriquece a formação acadêmica e inspira os alunos a se aprofundarem nas práticas do mercado.

Foto: Grupo Unis

Na última quarta-feira, 25 de setembro, o Grupo Unis teve a honra de receber Karolina Pascoal, ex-aluna do curso de Publicidade e Propaganda, para um enriquecedor bate-papo com os alunos, mediado pelo professor Luciano Pires. Karolina, atualmente Supervisora de Marketing na Modesto Distribuidora, trouxe sua vasta experiência em planejamento e organização de eventos corporativos.

Durante a conversa, Karolina apresentou diversos estudos de caso de eventos em que esteve envolvida, destacando sua participação em feiras nacionais e internacionais, eventos internos de endomarketing e ações de relacionamento com clientes corporativos. “Trabalhar com eventos é cuidar dos detalhes do antes, durante e pós-eventos com bastante planejamento, mas também estar sempre preparado para imprevistos”, enfatizou.

Esse encontro faz parte da programação da disciplina Optativa do curso de Publicidade e Propaganda, que visa agregar novos conteúdos e trazer atualidades da área aos estudantes. A presença de profissionais como Karolina enriquece a formação acadêmica e inspira os alunos a se aprofundarem nas práticas do mercado.

O Grupo Unis agradece à Karolina Pascoal pela contribuição valiosa e a todos os alunos que participaram deste momento de aprendizado e troca de experiências.

Fonte: Grupo Unis