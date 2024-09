Evento no Porto Seco debateu investimentos e inovações no Sul de Minas

Evento teve como objetivo descomplicar todas as modalidades de investimento e impulsionar o desenvolvimento de negócios únicos na região.

Foto: Porto Seco Sul de Minas

Na noite da última quarta-feira (25), o Porto Seco Sul de Minas foi palco do evento Investe Raja, reunindo empresários e empreendedores de diversos setores para uma noite de debates e networking focados em investimentos e inovação. O evento teve como objetivo descomplicar todas as modalidades de investimento e impulsionar o desenvolvimento de negócios únicos na região.

O presidente da ACIV (Associação Comercial e Industrial de Varginha), Abrasel no Sul de Minas e SEHAV, André Yuki, e a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, marcaram presença no encontro, que contou com a participação ativa de diversos profissionais do setor.

A ACIV foi uma das apoiadoras do evento, que abordou temas relevantes como investimentos, consultoria, inovação, empreendedorismo, startups, estratégias de saída e tese de investimento. O Investe Raja consolidou-se como uma excelente oportunidade de troca de conhecimentos, criação de novas conexões e fortalecimento do ambiente empreendedor no Sul de Minas.

Fonte: Redação CSul / Informações de Porto Seco e ACIV