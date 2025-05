Evento na Câmara de Varginha comemora 10 anos da Escola do Legislativo

Prefeito Leonardo Ciacci participa de Solenidade na Câmara de Varginha

Foto: Câmara de Varginha

O Prefeito de Varginha Leonardo Ciacci participou na noite dessa quinta-feira (22) da Sessão Especial da Câmara de Vereadores em comemoração aos 10 anos da Escola do Legislativo Professor Doutor Mário Vani Benfica, um importante marco na história da educação cidadã do município. O evento reuniu autoridades, representantes de instituições parceiras, alunos e ex-alunos, familiares e membros da comunidade.

A cerimônia contou com a presença da vereadora Ana Rios, presidente da Escola do Legislativo, e dos vereadores Davi Martins, Alexandre Prado e Pastor Faustinho, que prestigiaram a homenagem. Também estiveram presentes o diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, o ex-prefeito Verdi Lúcio Melo, o filho do homenageado com o nome da escola, Marquinho Benfica e o ex-vereador Rômulo Azevedo, responsável pela criação da Escola durante sua gestão.

A mesa de autoridades foi composta pelo ex-prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, pelo representante da Superintendência Regional de Ensino, Plínio Porto Rodrigues, o presidente da Câmara de Monte Sião, Ricardo Paquito, o presidente da Câmara de Carvalhópolis, Daniel Caproni, a vereadora Ana Luísa Souza, de Elói Mendes e o vereador de Três Corações, Evandro Guimarães, além da ex-aluna da Escola do Legislativo, Luana Monticelli e os alunos Emanuela, do projeto Nasce um Cidadão e Nicolas, do Câmara Jovem.

Representando a nível nacional, o evento teve a honra de receber o presidente da ABEL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Roberto Eduardo Lamari, que destacou a relevância da atuação da Escola do Legislativo de Varginha na formação política e cidadã da população.

O Prefeito Leonardo Ciacci destacou a importância do evento e do projeto. “O trabalho realizado pela Escola do Legislativo é fundamental para fazer crescer nos jovens o espírito de fazer o bem ao próximo e transformar a realidade através da política. Parabéns aos responsáveis pela criação desse projeto que transforma nossos jovens em pensadores e atores da nossa sociedade”, declarou.

A Sessão também foi marcada pela presença do presidente da Câmara no ano de 2015, Rômulo Azevedo, que foi responsável pela criação da Escola durante sua gestão.

Ex-alunos e alunos atuais participaram ativamente da solenidade, tornando o momento ainda mais emocionante ao compartilharem experiências e destacarem a importância da Escola em suas trajetórias pessoais e profissionais.

A noite foi marcada por sorrisos, memórias, homenagens e, principalmente, pela certeza de que a educação cidadã plantada em solo varginhense já frutifica em cada jovem impactado, em cada servidor capacitado, em cada projeto que inspira novas lideranças.

Ao completar 10 anos, a Escola do Legislativo Professor Doutor Mário Vani Benfica não apenas celebra sua história, mas reafirma seu compromisso com o futuro — um futuro onde mais cidadãos conscientes, participativos e preparados poderão transformar a realidade ao seu redor.

Fonte: Prefeitura de Varginha, com informações da Câmara de Varginha