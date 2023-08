Evento Bike & Beer no Memorial do ET

Estima-se que estarão participando do evento cerca de 400 atletas, acompanhados de amigos e familiares.

Foto: Prefeitura de Varginha

Comunicamos que, no dia 27 de agosto, domingo, o Memorial do ET e o Planetário estarão fechados ao público em geral. Neste dia, a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio abrirá as portas do Memorial do ET para o evento Bike & Beer – evento que atrai turistas e fomenta o comércio de nossa cidade.

A Secretaria de Turismo e Comércio considera de grande importância apoiar iniciativas que incentivam o esporte e, ao mesmo tempo, se preocupam em cuidar das pessoas, através de ações sociais, e o Bike & Beer tem este perfil.

Segunda feira, dia 28, retornaremos à normalidade, com o Memorial e o Planetário à disposição do público novamente.

Fonte: Prefeitura de Varginha