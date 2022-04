Estudantes da Rede Municipal de Ensino recebem óculos do Rotary Clube de Varginha

Após passarem por consulta oftalmológica, dos 150 estudantes que participaram do projeto, foi detectado que 33 precisavam fazer uso de óculos. Cerimônia aconteceu na Escola Municipal São José.

Os alunos que foram contemplados pelo Projeto “Visão Para o Mundo Melhor”, desenvolvido pelo Rotary Clube de Varginha em parceria com o médico oftalmologista Dr. Augusto Ottoni, com a Ótica Central e com a Secretaria Municipal de Educação receberam seus óculos na tarde desta segunda-feira (18), durante uma cerimônia.

A cerimônia de entrega aconteceu na sede da Escola Municipal São José e contou com a presença do prefeito Verdi Lúcio Melo, do vice Leonardo Ciacci, da secretária Municipal de Educação, Juliana de Paula Mendonça, da Coordenadora de Educação Social, Gisele Mendes Alves, do Presidente do Rotary Clube de Varginha, Antônio Novais Caiafa e demais rotarianos. Também estiveram presentes a representante da Ótica Central, Aline Guedes de Brito Pio, as diretoras das Escolas Municipais e os responsáveis pelos estudantes que receberam os óculos.

A primeira etapa do projeto aconteceu nos dias 19 e 25 de março, quando foram atendidos cerca de 150 estudantes das escolas municipais São José, Professora Maria Aparecida Abreu, Antônio de Pádua Amâncio, José Camilo Tavares e Professor Wanderley Bueno Oliveira.

Após passarem por consulta oftalmológica, dos 150 estudantes que participaram do projeto, foi detectado que 33 precisavam fazer uso de óculos.

“Foi muito emocionante ver aquelas crianças recebendo e experimentando seus primeiros óculos. Dava para sentir no sorriso de cada um a felicidade de poder ver o mundo com outro olha”, disse o prefeito Vérdi, que agradeceu a todos os participantes do Projeto, em especial ao Rotary Clube e a Ótica Central por abraçarem o projeto.

A secretária de Educação, Juliana Mendonça agradeceu imensamente aos rotarianos, Dr. Augusto Ottoni e a Ótica Central pela parceria e ressaltou a importância do cuidado com a saúde dos olhos, principalmente nesta fase em que as crianças estão encerrando o ciclo de alfabetização.

O presidente do Rotary, Antônio Caiafa agradeceu aos parceiros e falou do quanto é gratificante para o Rotary Clube desenvolver projetos desta natureza.

Aline Brito da Ótica Central disse que a empresa estará sempre aberta para contribuir em projetos educacionais, pois acredita que a educação tem um grande poder de transformação na vida das pessoas.

Os responsáveis pelos estudantes ficaram muito gratos, tendo em vista que não tiveram nenhum gasto com a consulta e nem com os óculos. Foi perceptível a alegria estampada no rosto das crianças que ao receberem os óculos fizeram questão de usá-los para serem fotografados.