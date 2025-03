Estudantes autistas de Varginha poderão ter uniforme que ajuda a identificar o transtorno

o vereador propõe que o símbolo autismo seja inserido no uniforme escolar.

Fonte foto: Imagem ilustrativa/ Reprodução

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Varginha pelo vereador e médico Dr. Lucas pode ajudar a identificar, e oferecer o melhor atendimento, a crianças portadoras do TEA – Transtorno do Espectro Autista.

Uma fita estampada com peças coloridas de quebra-cabeças é o símbolo nacional do autismo, e já bastante conhecida, porém algumas crianças autistas não gostam de usar a fita no formato de colar, o mais comum atualmente, então o vereador propõe que o símbolo seja inserido no uniforme escolar.

Pelo projeto, ao ter a comprovação médica do TEA, a família do estudante poderá pedir a inclusão no símbolo no uniforme da criança, e a colocação só será feira com autorização da família.

O projeto de lei determina que a Prefeitura de Varginha busque forma para disponibilizar o símbolo no uniforme sem gerar custos para a família do estudante.

O projeto vai passar por duas comissões da Câmara Municipal de Varginha antes de ser votado no plenário.

Fonte: Câmara municipal Varginha