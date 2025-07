Estrada que liga Varginha a Flora começa a receber novo asfalto

Cerca de três quilômetros serão asfaltados nessa etapa.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEAGRI), retomou nessa segunda-feira, 28 de julho, os serviços de pavimentação no trecho final da estrada que liga a cidade de Varginha ao bairro da Flora, no município de Três Corações.

A estrada é frequentemente utilizada por motoristas das duas cidades. O objetivo é melhorar o tráfego no local e aumentar a segurança da via. Cerca de três quilômetros serão asfaltados nessa etapa. Outros quatro quilômetros foram concluídos no ano de 2024.

O Prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, ressalta que “um dos compromissos da nossa administração é cuidar das estradas rurais, que são importantes para o escoamento de produtos, e trazer mais segurança aos moradores da zona rural”, completou.

Fonte: Prefeitura de Varginha