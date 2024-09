Estética do Grupo Unis visita a Beauty Fair, o maior evento de beleza das Américas

Foto: Grupo Unis

No último domingo, dia 08/09, as alunas e professoras do curso de Estética e Cosmética do Grupo Unis participaram de uma visita técnica à Beauty Fair, o maior evento de beleza das Américas e o segundo maior do mundo.

A Beauty Fair é referência global, reunindo as principais inovações e tendências do setor de estética, cosméticos e cuidados pessoais. Para as alunas, foi uma oportunidade única de explorar lançamentos de produtos, novas técnicas e fazer networking com profissionais renomados da área.

“A feira proporcionou um importante momento de aprendizado e networking para as futuras profissionais da área. A participação no evento reforça o compromisso do curso de Estética com a atualização constante e o desenvolvimento de seus alunos no mercado de trabalho”, destacou Juliana, coordenadora do curso de Estética e Cosmética do Grupo Unis.

A visita técnica foi organizada para permitir que as alunas experimentassem, em primeira mão, o que há de mais moderno no mercado da beleza, colaborando para a formação de profissionais capacitadas e atualizadas com as demandas do setor.

Fonte: Grupo Unis