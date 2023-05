Estão abertas as inscrições para participar da oficina de introdução ao método do Teatro do Oprimido

Os encontros acontecerão no auditório do Conservatório Estadual de Música de Varginha

Foto: Prefeitura de Varginha

A oficina é gratuita, idade mínima de 16 anos, direcionada a educadores, pesquisadores e também à comunidade em geral que se interesse em conhecer, experimentar e multiplicar o método.

Os encontros acontecerão no auditório do CEMVA (Conservatório Estadual de Música de Varginha) com entrada pela rua Ana Jacinta (de segunda a sexta) nos dias 22,23,24,25 e 26 de maio de 2023 de 18h às 22 h. Com certificado para quem cumprir toda a carga horária.

A oficina faz parte do projeto “O Mundo Possível” (realização / Líbia Tavares, atriz e artista plástica/ @atelier.libiatavares), aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Varginha, com apoio de BioTécnica Biotecnologia Avançada.

Para se inscrever, preencha o formulário disponível em https://instagram.com/omundopossivel_

Fonte: Prefeitura de Varginha