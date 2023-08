Estacionamento Rotativo Área Azul reiniciará por meio de sistema Tecnológico

A CAR PARK estacionamentos atua no planejamento, implantação e administração de estacionamentos e garagens desde 1994.

A empresa Car Park Ltda, foi a vencedora do processo de Licitação – Concorrência nº 006/2023, do tipo maior oferta, tendo como objeto a outorga de concessão para implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo de veículos nas vias e logradouros públicos do Município de Varginha. A empresa atendeu as exigências contidas do processo da licitação, estando apta a realizar o serviço.

A empresa vencedora deverá implantar dispositivos que facilitarão a vida dos proprietários de veículos. Tanto é que um dos itens exigidos pela licitação foi a implantação de leitor de QR Colde com leitura de Pix para pagamento da tarifa, implantação de aplicativo via smartphone, ponto de venda do cartão na região central e monitores presentes nas ruas auxiliando os usuários de onde devem estacionar, onde podem adquirir seu cartão, a maneira correta de utilizá-lo.

