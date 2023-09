Estação Ferroviária recebe AVCB do Corpo de Bombeiros

O projeto de combate a incêndio foi protocolado no Corpo de Bombeiros no dia 12 de abril de 2019.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certificou nesta quinta-feira (15/09) que a edificação da Estação Ferroviária de Varginha possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Para conquistar o certificado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) várias medidas foram tomadas pela equipe da Fundação Cultural para adequar a estrutura às regras estabelecidas em nível estadual e federal.

De acordo com a arquiteta Danielle Guimarães, coordenadora técnica do Patrimônio Cultural, “a Estação Ferroviária de Varginha, prédio tombado como Patrimônio Cultural, recebeu alarme de incêndio, detectores de fumaça, sinalização e iluminação de emergência, dentre outros itens para garantir a segurança do edíficio histórico, do público e dos servidores que trabalham no local”.

De acordo com a Lei Estadual nº 14.130/2001 e o Decreto Estadual nº 46.595/2014, toda edificação destinada ao uso coletivo deve ser regularizada junto ao Corpo de Bombeiros para proteger a população de incidentes que a ponham em risco. O risco leva em conta área, ocupação e atividade desenvolvida no imóvel.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destacou que agora todos os prédios geridos pela fundação possuem o AVCB do Corpo de Bombeiros. “O Theatro Capitólio recebeu o AVCB em setembro de 2020 e o Casarão Mariana Figueiredo Frota, onde funcionam Museu e Biblioteca, em 2022. Isso garante que estamos tomando todas as preocupações e fazendo os investimentos necessários para garantir a segurança dos frequentadores e dos servidores que trabalham nesses locais”, reforça Marquinho Benfica.

O projeto de combate a incêndio foi protocolado no Corpo de Bombeiros no dia 12 de abril de 2019. Ele foi elaborado pela empresa Ramos Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, de Varginha. A execução ficou por conta da Total Sistemas Contra Incêndio LTDA, de Belo Horizonte.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha