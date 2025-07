Estação Ferroviária de Varginha passa por revitalização

Intervenção contempla a pintura externa com a retirada de fissuras e a recuperação de partes danificadas, além de retoques na pintura interna em áreas afetadas por infiltrações.

Foto: Prefeitura de Varginha

A histórica Estação Ferroviária de Varginha, tombada como Patrimônio Cultural do Município desde o ano 2000, está passando por um processo de revitalização desde meados de junho. O prédio, que abriga a sede administrativa da Fundação Cultural desde 2009 e é palco de eventos como o projeto 5ª da Boa Música e a Exposição Nacional de Orquídeas, está recebendo melhorias estruturais e visuais.

A intervenção contempla a pintura externa com a retirada de fissuras e a recuperação de partes danificadas, além de retoques na pintura interna em áreas afetadas por infiltrações. Também foi removido o boulevard externo instalado na reforma de 2015, com o objetivo de ampliar o espaço para as barraquinhas utilizadas durante eventos culturais.

Os trabalhos estão sendo executados pelos pintores Cristiano Luiz Constantino e Mauro Carioca, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A ação é fruto de uma força-tarefa que envolveu, além da Fundação Cultural, as Secretarias de Obras e de Educação.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destacou a importância da obra para a cidade. “Essa restauração é essencial não apenas para a preservação do patrimônio histórico, mas também para garantir que o espaço continue acolhendo com qualidade os eventos culturais que marcam a vida de nossa comunidade. A Estação é um símbolo da nossa história e precisa ser cuidada com o respeito que merece”, afirmou.

Marquinho Benfica agradeceu ainda o empenho da equipe da Fundação Cultural em nome da arquiteta Danielle Guimarães e do chefe de Operações e Controle Técnico, Humberto Xavier, e destacou a colaboração do secretário de Obras, Willian Gregório Grande; do encarregado de Pintura, Júlio César; do engenheiro Renan Chaves Figueiredo; do encarregado Weslen Gregório Grande; e do Mário da Educação, encarregado de obras da Seduc.

“A restauração reforça o compromisso da administração do prefeito Leonardo Ciacci e do vice-prefeito Antônio Silva com a preservação do patrimônio histórico e com a valorização dos espaços culturais da cidade”, conclui Marquinho Benfica.

Fonte: Prefeitura de Varginha