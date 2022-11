Espetáculo “Beatles 4Ever – 40 anos” anima Theatro Capitólio neste sábado 

Os ingressos estão sendo vendidos no Açaí Club ou no site Mega Bilheteria.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha.

Neste sábado (26/11), às 21h, o espetáculo “Beatles 4Ever – 40 anos – O sonho não acabou” promete animar o público no Theatro Capitólio com as canções de uma das bandas que mais marcaram o cenário musical na história.

Os ingressos estão sendo vendidos no Açaí Club (Avenida Rio Branco, nº 397 – centro) ou no site Mega Bilheteria (www.megabilheteria.com/evento?id=20221013175620).

O Beatles 4ever vem batendo recordes e conquistando fãs a cada nova temporada. Ela se destaca sendo a única banda a apresentar um show Tributo aos Beatles, reproduzindo fielmente cada detalhe dos shows originais. A apresentação conta com instrumentos e figurinos originais da época, além dos integrantes se comunicarem com o público falando em inglês o tempo todo. Tamanha qualidade do show levou a banda Beatles Forever se apresentarem em inúmeros programas de TVs e nos maiores eventos musicais do Brasil.

Desde a estreia, a banda já se apresentou em todos os estados brasileiros ultrapassando a marca de 6000 shows. No repertório estão músicas que marcaram a trajetória da banda – e da música popular ocidental – como “She Loves You”, “A Hard Day’s Night”, “Lucy in The Sky With Diamonds”, “Penny Lane”, “Yesterday”, “Something” e “Let it Be”.

A realização é da MM Produções. Mais informações pelos telefones (35) 99129-0061 e (35) 99106-7489.

