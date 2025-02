Espaço Literário Cícero Acaiaba completa cinco anos

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Desde fevereiro de 2020, a Biblioteca Pública Municipal de Varginha conta com o Espaço Literário Cícero Acaiaba. A seção é destinada exclusivamente às publicações de escritores varginhenses. Nestes cinco anos de funcionamento, o local conta com mais de 100 livros de autores de Varginha.

O autor teve um compromisso com a literatura e uma valiosa contribuição como poeta, radialista, escritor e advogado.

A Biblioteca mantém viva a memória de Cícero Acaiaba, “o eterno poeta”, como gostava de ser chamado. Todos os livros publicados pelo escritor estão disponíveis para consultas. A primeira obra de Cícero Acaiaba foi publicada em 1954 e se chama “Versos de Ontem e de Hoje”.

Cícero Braz Acaiaba Vieira nasceu na cidade de Cambuquira em 09/02/1925. Veio residir em Varginha em 1936, tornando-se cidadão honorário Varginhense em 28 de maio de 1985.

Considerado um dos mestres do soneto em língua portuguesa, faleceu de parada cardiorrespiratória em (21/04/2009). A obra de Cícero mereceu destaque, sendo reconhecida e aplaudida por grandes nome da literatura como Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Telles e Rubem Fonseca.

Saiba como reservar um livro

A Biblioteca Pública Municipal fica na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. O espaço é aberto a toda comunidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Qualquer pessoa pode fazer o cadastro de leitor da Biblioteca apresentando os seguintes documentos: um comprovante de residência atualizado e um documento de identidade com foto. A criança deve estar acompanhada de um responsável. Pode ser feito o empréstimo de até 3 livros, com 15 dias para a devolução.

Mais informações pelo telefone / WhatsApp (35) 3690 2141 ou ainda pelo Instagram @bibliotecapublicadevarginha.

Memória Local

O Espaço Literário Cícero Acaiaba é reservado à Memória Local, especialmente para divulgar as obras dos escritores varginhenses. A partir de 2021, os municípios com acervos patrimoniais sob a sua responsabilidade, como exemplo a biblioteca, passaram a pontuar no Programa ICMS Patrimônio Cultural.

Confira abaixo o depoimento de Cleide Fernandes, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e Comunitárias vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

“No contexto do Programa ICMS Patrimônio Cultural, a criação e manutenção de espaços de memória como esse desempenham um papel essencial na proteção do patrimônio imaterial e documental dos municípios. Ao reunir e destacar as obras dos escritores varginhenses, o Espaço Literário Cícero Acaiaba promove o acesso à cultura, estimula a pesquisa e incentiva a valorização da produção intelectual local, garantindo que essa herança seja transmitida às futuras gerações, além de disponibilizada no presente.

As bibliotecas, como guardiãs da memória do mundo, desempenham um papel indispensável nesse processo. Suas coleções reúnem não apenas obras literárias, mas registros históricos, documentos e expressões culturais que preservam a identidade dos povos ao longo do tempo. Ao disponibilizar acervos que refletem a diversidade do pensamento humano, as bibliotecas possibilitam o diálogo entre gerações e culturas, promovendo o conhecimento e o senso de pertencimento à história coletiva.

Celebrar os 100 anos de nascimento de Cícero Acaiaba e os 5 anos deste espaço de memória é reconhecer o impacto duradouro dessa iniciativa, que fortalece a identidade cultural e contribui diretamente para o enriquecimento do patrimônio cultural do município. Que este seja um exemplo inspirador para outras cidades que buscam preservar suas histórias e valorizar seus talentos locais. Em um mundo em constante transformação, as bibliotecas permanecem como âncoras de memória e saber, garantindo que o conhecimento acumulado ao longo dos séculos continue acessível. Vida longa às nossas bibliotecas!”

