Espaço LÄUT é destaque na Festa do Trabalhador em Varginha

Espaço LÄUT oferece open bar premium e estrutura exclusiva; A entrada no Espaço LÄUT é permitida apenas para maiores de 18 anos.

Foto: Divulgação/Barry Eventos

A tradicional Festa do Trabalhador em Varginha promete ser ainda mais especial em 2025. Marcada para o dia 30 de abril, a celebração será realizada no Novo Centro de Eventos de Varginha e contará com um dos maiores nomes da música sertaneja: a dupla César Menotti & Fabiano.

Entre os setores disponíveis, o Espaço LÄUT se destaca como uma opção premium para o público que busca conforto, exclusividade e serviço de qualidade. Com abertura às 21h, o camarote oferecerá open bar com bebidas selecionadas:

Chopp artesanal LÄUT (com paredão de chopp e autoatendimento)

Vodka Smirnoff

Refrigerantes variados

Água mineral

Compre online pelo link: https://q2ingressos.com.br/events/festa-do-trabalhador-cesar-menotti-fabiano-varginha

Além do show principal, o evento contará com outras atrações:

Amigos da Viola Sertaneja

DJ Ney Martins

Vini Drumond

A entrada no Espaço LÄUT é permitida apenas para maiores de 18 anos. A organização reforça que haverá controle rigoroso de acesso, com proibição de entrada com objetos perigosos, bebidas externas, alimentos sem justificativa médica, entre outros itens descritos no regulamento do evento.

A estrutura do camarote foi planejada para garantir uma experiência segura, confortável e completa para o público. Por isso, os ingressos para o setor tendem a esgotar rapidamente.

Fonte: Barry Eventos