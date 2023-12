Espaço Cidadania da Câmara de Varginha divulga dezenas de vagas de emprego

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O ano de 2023 já está caminhando para o fim, mas ainda há tempo para conquistar aquela vaga no mercado de trabalho. Nesta semana, no Espaço Cidadania da Câmara de Varginha, temos dezenas de oportunidades anunciadas por meio da parceira com as empresas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para você obter mais informações, pode entrar em contato pelo email: ou telefone/whatsapp (35) 3219-4757. O atendimento também pode ser feito presencialmente, na Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h.

espacocidadania@varginha.mg.leg.br

04 vagas para pedreiro

04 vagas de servente de obras

04 vagas de ajudante geral

Recepcionista de loja de noivas

Vendedor

Estoquista

Operador de Produção

20 vagas para Operador de Empilhadeira

20 vagas para Conferente

20 vagas para Auxiliar de Logística

03 vagas para Líder de Logística

30 de auxiliar de apoio

Entregador

Oficial de Manutenção Predial

Técnico em Segurança do Trabalho

Encarregado

Limpador

Auxiliar de cozinha

Caixa

Empacotador

Empregada Doméstica

Líder de Estoque

Cozinheiro

Operador de caixa

Auxiliar Técnico – Com experiência em instalação de câmeras, telefonia, rede elétrica, alarmes, automação residencial e industrial

Repositor – Ensino Médio

Atendente de Frios – Ensino Médio

Auxiliar de Açougue – Ensino Médio

Lavanderia – masculino

Recepção – feminino ou masculino

Auxiliar de Departamento Contábil – Superior em contabilidade

Fonte: Câmara Municipal de Varginha