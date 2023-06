Espaço cidadania da Câmara de Varginha auxilia no processo de seleção para mais de 90 vagas de emprego

Os interessados, podem vir até o Espaço Cidadania, que fica na Câmara de Varginha: Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Em parceria com a empresa RH Nossa, da cidade de Curitiba, o Espaço Cidadania da Câmara está auxiliando no processo de seleção para 93 vagas de emprego para a cidade de Varginha. Aqui no local podem ser entregues os currículos, ou caso o candidato precise, pode confeccionar o currículo aqui mesmo.

Dentro dessa parceria também será cedido o espaço para a realização da seletiva dos candidatos nos próximos dias.

As oportunidades são para:

5 vagas para Operador Logístico

2 vagas para Operador de Transpaleteira

2 vagas para Líder de Operações Logística

30 vagas para Conferente50 vagas paraAuxiliar de Apoio

2 vagas para Auxiliar Administrativo

2 vagas para Coordenador de Operações Logística

Os interessados, podem vir até o Espaço Cidadania, que fica na Câmara de Varginha: Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. É necessário trazer um documento com foto, comprovante de endereço e número de telefone para contato.

Também podem obter mais informações pelo telefone: (35) 3219-4757.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha