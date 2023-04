Escolas da Rede Municipal de Ensino recebem kit de material escolar

Foram distribuídos materiais para todas as modalidades esportivas, como: como, cones, cordas, bolas, redes, entre outros.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Educação, realizou a compra de materiais esportivos que proporcionarão aos alunos da rede municipal de ensino, a prática da atividade física nas escolas, com materiais novos e de qualidade, apropriados e de acordo com cada faixa etária.

Os equipamentos esportivos foram entregues em todas as unidades escolares, para que os profissionais de educação física possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, priorizando a prática esportiva, tão importante para a saúde física, emocional e mental dos alunos.

Foram distribuídos materiais como, bolas e redes para todas as modalidades esportivas, raquetes, kits de badminton, coletes coloridos, mini camas elásticas, kits de frescobol, chapéus chineses, tatames, cones, hastes para cones, cordas, escadas de agilidade, entre outros materiais.

“Fizemos uma relação sobre as necessidades dos professores de educação física e com a listagem em mãos, fomos atrás destes materiais para conseguir atender a todos sem exceção”, conta a coordenadora pedagógica, Solange Conde.

A secretaria de educação Juliana Mendonça avalia a aquisição: “É um ganho muito significativo para nossas escolas, pois esses materiais irão enriquecer ainda mais as aulas de Educação Física com material pedagógico adequado, pois sabemos que a atividade física contribui no aprendizado das crianças, estimulando as funções cognitivas, como a atenção, a memória e o raciocínio lógico, o que melhora o desempenho escolar. Além disso, trabalha o alívio do estresse, a socialização, o desenvolvimento motor e tantas outras funções importantes para as crianças e adolescentes em idade escolar”.