Escola Municipal Rural Emílio Justiniano de Rezende Silva recebe gerador de energia solar

Vinte unidades de ensino já foram contempladas.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Foram instaladas pela Prefeitura de Varginha, 80% das usinas fotovoltaicas previstas nas escolas municipais, sendo que 20 escolas já foram contempladas e já estão gerando a energia solar, para atender 100% de todo o consumo da área de educação da cidade.

Já são 1.200 módulos fotovoltaicos instalados nos prédios conectados aos equipamentos inversores, transformadores e dispositivos de proteção e medição em processo de atualização.

Entre as escolas beneficiada destaca-se a Escola Municipal Rural Emílio Justiniano de Rezende Silva, com potência de 17 KWp e estará gerando 2000 KWH mensalmente.

Após concluída as obras planejadas nos próximos meses, a administração municipal estará gerando 75 mil KWh ao mês, correspondendo a uma economia de R$ 800 mil reais ao ano.

Todo o processo passa por acompanhamento conforme projeto e rigorosa inspeção, para dotar o município de um um sistema eficiente, durável e que proporcione os resultados esperados na geração de energia, em todas as etapas de solicitação de acesso à concessionária, construção, comissionamento e operação.

Segundo o Prefeito Vérdi Melo, “o uso da energia solar no município de Varginha, além dos ganhos econômicos e de tecnologia do investimento, é uma grande aliada na redução da poluição e das taxas de carbono, é considerada limpa (em oposição aos combustíveis fósseis), pois não gera resíduos poluentes e gases causadores do efeito estufa”.

*Com informações Prefeitura de Varginha