Escola Municipal Prof. Wanderley Bueno de Oliveira comemora 5 anos

Em apenas 5 anos de funcionamento, a escola conquistou 10 prêmios, municipais e nacionais,

Foto: Prefeitura de Varginha

A Escola Municipal Professor Wanderley Bueno de Oliveira, localizada no bairro Carvalhos, em Varginha, está em festa, comemorando seus 5 anos de funcionamento, atendendo a crianças da região.

Inaugurada em 2020 na gestão Antônio Silva/Vérdi, a escola foi construída com recursos próprios do município numa área de 13 mil metros quadrados, e conta com 12 salas de aula, sala de informática, sala de multimídia e quadra coberta, para receber cerca de 400 alunos por dia. A diretora da unidade, professora Roberta Tavares Boareto destacou a conquista de 10 prêmios, municipais e nacionais, em apenas 5 anos de funcionamento.

“É a prova do trabalho humanizado, responsável e árduo, realizado diariamente, por todos os envolvidos. Que a escola continue a prosperar e a inspirar alunos, familiares e profissionais por muitos anos”, concluiu Roberta.

Para o Prefeito Leonardo Ciacci “é uma alegria termos uma escola desse nível, premiada e que desenvolve um papel fundamental na vida de pais e alunos. Parabéns a toda a equipe pela dedicação em oferecer uma educação de primeiríssima qualidade”.

Fonte: Prefeitura de Varginha