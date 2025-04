Escola Municipal de Varginha comemora o Dia Mundial do Livro Infantil com Espetáculo

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (16/04), a Escola Municipal São José será palco de uma viagem mágica pelo universo da imaginação com o espetáculo O Reino das Palavras Mágicas. A apresentação acontecerá em duas sessões, às 14h e às 15h30, e promete encantar cerca de 400 alunos do ensino fundamental com uma envolvente contação de histórias inspirada nas clássicas fábulas infantis.

A iniciativa integra as comemorações pelo Dia Mundial do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril — data que homenageia o nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen e reforça a importância da leitura na infância.

O Reino das Palavras Mágicas convida as crianças a mergulharem no fantástico mundo das histórias, onde personagens ganham vida e ensinamentos valiosos são transmitidos de forma lúdica e divertida. Com uma apresentação interativa e cheia de encanto, o espetáculo busca despertar o amor pelos livros e ressaltar valores como amizade, respeito e solidariedade — temas sempre presentes nas fábulas.

Além de proporcionar um momento cultural e educativo, o evento reforça o compromisso da escola com o incentivo à leitura e à formação de leitores desde cedo. Para a direção da escola, a ação é uma forma criativa de aproximar os alunos do universo literário de maneira acessível e encantadora.

A expectativa é de que a tarde seja marcada por sorrisos, aprendizados e muita imaginação — afinal, em um reino onde as palavras são mágicas, tudo pode acontecer.

A direção do espetáculo é de Marcos Misael e Tadeu Terra, com produção assinada por Vitor Rodrigues Kramer Araújo (Kramer Produções), Oleir Libório Pereira (Líbório Produções) e Marcelo Promoções Artísticas.

O projeto Manutenção das Atividades Teatrais e Culturais é executado pela Cia Sagitarius de Teatro – Ponto de Cultura, com recursos da Lei Federal nº 195/22 (Lei Paulo Gustavo), no âmbito estadual.

Fonte: Lindon Lopes / Fábrica de Cultura Varginha