Escola Estadual em Varginha será municipalizada a partir de 2026

Prefeitura inicia organização do zoneamento escolar para o atendimento dos alunos da Escola Estadual Antônio Corrêa de Carvalho e Escola Municipal São José a partir de 2026

Foto: Prefeitura de Varginha

A partir de 2026, com a municipalização da Escola Estadual Professor Antônio Corrêa de Carvalho, o Município retoma o prédio da unidade, que passará a ser uma escola municipal, atendendo aos alunos de 6º ao 9º ano que já estão matriculados naquela unidade, bem como os demais alunos do ensino fundamental do bairro Mont Serrat e adjacências.

“Naquela região temos muitos bairros, cujos alunos hoje são atendidos apenas na Escola Municipal São José, no bairro São Geraldo. Será feito, então, um estudo do zoneamento destes alunos, para que possamos distribuir as matrículas, possibilitando aos alunos estudarem mais perto de suas casas – ou no bairro Mont Serrat, ou no bairro São Geraldo”, afirma a secretária de Educação Juliana de Paula Mendonça.

Atualmente, a Escola Estadual Professor Antônio Corrêa de Carvalho atende aproximadamente 40 alunos de Ensino Médio. A Superintendência Regional de Ensino já fez o estudo para o zoneamento das matrículas dos alunos destes alunos, remanejando-os para as escolas estaduais mais próximas.

“A Prefeitura de Varginha está trabalhando junto com a Superintendência para garantir a estes alunos a continuidade dos seus estudos, especialmente com o fornecimento do passe escolar, para que os alunos continuem frequentando as aulas normalmente a partir do ano que vem. Todas as ações foram planejadas e pensadas para que nenhum estudante fosse prejudicado, e que todos os alunos daquela região pudessem ser atendidos com a qualidade que merecem”, finalizou o Prefeito Leonardo Ciacci.

Fonte: Prefeitura de Varginha